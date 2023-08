Aktienentwicklung

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis reagiert am Mittag positiv

04.08.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 89,47 CHF nach oben.

Um 11:49 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 89,47 CHF nach oben. Bei 89,61 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,50 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 307.406 Stück gehandelt. Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 93,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 5,01 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2022 Kursverluste bis auf 73,32 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 22,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,30 CHF an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,83 USD gegenüber 1,56 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 13.622,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.781,00 USD umgesetzt worden waren. Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,87 USD je Novartis-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Roche-Aktie und Roche-Aktie schwächer: Roche verklagt Novartis in den USA wegen Generikum gegen Lungenkrankheit SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Novartis eingefahren Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Positive CHMP-Empfehlung für Sandoz-MS-Biosimilar Natalizumab

