Fokus auf Aktienkurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag tiefer

04.08.25 12:05 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 93,82 CHF.

Wer­bung

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 93,82 CHF. Bei 92,28 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 92,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.280.947 Novartis-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 9,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,13 USD aus. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 97,75 CHF. Novartis veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,61 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11,32 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,88 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Aktien von Eli Lilly, Novo Nordisk & Co. uneins: Trump will Pharmakonzerne zu Preissenkungen zwingen Novartis-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com