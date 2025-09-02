Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Donnerstagmittag ins Plus

Kurs der Novartis

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 104,16 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 104,16 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 104,40 CHF zu. Bei 102,82 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 559.034 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 104,40 CHF erreichte der Titel am 04.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 0,23 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 22,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,13 USD aus. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 98,38 CHF.

Novartis gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,61 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,89 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

