Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Mittwochnachmittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 87,90 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 87,90 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 87,22 CHF. Bei 87,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.756.787 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 29.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,77 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 7,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,74 CHF. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 16,11 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 96,30 CHF an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 18.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 13.622,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren. Am 22.10.2024 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Zurückhaltung in Zürich: SMI schwächelt zum Ende des Dienstagshandels

Novartis-Aktie tiefer: Novartis erwägt offenbar Verkauf von Advanced Accelerator Applications-Firmenteilen

Verluste in Zürich: SMI gibt nachmittags nach