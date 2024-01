Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 89,94 CHF nach oben.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 89,94 CHF. Bei 89,99 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 89,90 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 122.401 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 90,16 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 93,67 CHF.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 24.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,74 USD, nach 1,50 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.543,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

