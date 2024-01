Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 90,16 CHF.

Um 11:49 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 90,16 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,54 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,90 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 525.803 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2024 bei 90,54 CHF. 0,42 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,89 CHF am 13.03.2023. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 29,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 93,67 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 24.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,50 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.543,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.01.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

