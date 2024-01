Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag höher

Novartis im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 90,22 CHF zu.

Um 15:53 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 90,22 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,54 CHF an. Bei 89,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.121.753 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,54 CHF erreichte der Titel am 05.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 22,53 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,67 CHF.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.543,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.782,00 USD.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,63 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

