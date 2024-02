Aktienkurs aktuell

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Montagvormittag stärker

05.02.24 09:23 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 90,40 CHF nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 90,40 CHF zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 90,44 CHF. Bei 90,02 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 59.758 Stück. Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 94,52 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,89 CHF am 13.03.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,78 CHF an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 31.01.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,44 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.690,00 USD erwirtschaftet worden. Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren. Am 29.04.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,17 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Pluszeichen in Zürich: SMI schlussendlich in der Gewinnzone Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone Freitagshandel in Europa: STOXX 50 steigt

