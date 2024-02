Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 90,35 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 90,35 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 90,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 90,02 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 900.026 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 29,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 95,78 CHF.

Novartis gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,44 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,15 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Pluszeichen in Zürich: SMI schlussendlich in der Gewinnzone

Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 steigt