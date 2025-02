Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Mittwochmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Das Papier von Novartis konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 96,79 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 96,85 CHF. Bei 95,64 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 630.646 Novartis-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 6,13 Prozent wieder erreichen. Bei 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 100,25 CHF.

Novartis veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,54 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,22 USD je Aktie belaufen.

