Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 97,89 CHF.

Um 15:53 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 97,89 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 97,97 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,64 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.548.038 Novartis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,93 Prozent hinzugewinnen. Am 20.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,63 CHF. Mit einem Kursverlust von 14,57 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 100,25 CHF.

Am 31.01.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,24 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,67 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,13 Mrd. CHF umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.04.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,22 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

