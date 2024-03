Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 90,61 CHF.

Um 09:06 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 90,61 CHF zu. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 90,76 CHF aus. Bei 90,56 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 60.625 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,89 CHF am 13.03.2023. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 29,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,74 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 94,50 CHF aus.

Am 31.01.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,44 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD im Vergleich zu 12.690,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte Novartis die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



