Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Dienstagmittag fester

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 90,53 CHF.

Um 11:48 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 90,53 CHF. Bei 90,92 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 90,56 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 536.037 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF. 4,41 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (69,89 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,80 Prozent.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,74 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,50 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 31.01.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,44 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.690,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren. Novartis dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,06 USD je Aktie belaufen.

