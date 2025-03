Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,7 Prozent auf 98,68 CHF ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 98,68 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 98,48 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 128.412 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 4,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 83,63 CHF. Mit Abgaben von 15,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,90 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,13 CHF.

Am 31.01.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,24 CHF, nach 3,67 CHF im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,54 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 10,13 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,31 USD je Novartis-Aktie belaufen.

