Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochnachmittag gefragt

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 86,01 CHF zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 86,04 CHF. Bei 84,72 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.640.643 Novartis-Aktien.

Am 26.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,42 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2022 (73,32 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,31 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,50 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 12.690,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 13.229,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 23.04.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,61 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

