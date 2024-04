Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 86,36 CHF.

Das Papier von Novartis befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 2,1 Prozent auf 86,36 CHF ab. Bei 86,35 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,25 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 196.269 Novartis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,52 CHF) erklomm das Papier am 22.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,21 CHF am 08.07.2023. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 9,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,64 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 94,50 CHF angegeben.

Am 31.01.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 1,53 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,08 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

