Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Mit einem Wert von 88,80 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Novartis-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 88,80 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 88,97 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 88,54 CHF. Bei 88,88 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 571.120 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,95 CHF) erklomm das Papier am 25.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,80 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2022 Kursverluste bis auf 73,32 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 17,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,00 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 25.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.953,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 12.531,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.07.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,76 USD je Aktie.

