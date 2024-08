Aktienkurs aktuell

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verliert am Vormittag

05.08.24 09:22 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 94,85 CHF ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 94,85 CHF ab. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,81 CHF ab. Bei 95,51 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 186.066 Stück gehandelt. Am 15.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,96 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Bei 81,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,75 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,33 CHF für die Novartis-Aktie aus. Am 18.07.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,44 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,58 Prozent zurück. Hier wurden 11,32 Mrd. CHF gegenüber 12,24 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert. Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,43 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Handel in Zürich: SMI schlussendlich tief in Rot Angespannte Stimmung in Zürich: SMI fällt am Freitagnachmittag Zurückhaltung in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell

