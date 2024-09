Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 99,74 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 99,74 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 99,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,10 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 136.622 Novartis-Aktien.

Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Bei 81,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 22,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,76 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,56 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,58 Prozent verringert.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,46 USD je Novartis-Aktie.

