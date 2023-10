Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteuert sich am Donnerstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 87,85 CHF.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 87,85 CHF zu. Die Novartis-Aktie legte bis auf 88,15 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 88,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 136.350 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 29.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,77 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,88 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,74 CHF. Mit Abgaben von 16,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 95,40 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.622,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 24.10.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Novartis die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,84 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.



