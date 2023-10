Aktie im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

05.10.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 86,61 CHF.

Um 11:48 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 86,61 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 86,27 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 749.028 Novartis-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 94,77 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 9,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 73,74 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,40 CHF an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 USD, nach 1,48 USD im Vorjahresvergleich. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.622,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.781,00 USD erwirtschaftet worden waren. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,12 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Handel in Zürich: SLI sackt letztendlich ab Zurückhaltung in Zürich: SMI schwächelt letztendlich Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

