Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 87,32 CHF ab.

Die Novartis-Aktie musste um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 87,32 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 86,27 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 88,00 CHF. Zuletzt wechselten 1.372.438 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 29.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,77 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,53 Prozent hinzugewinnen. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,74 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 15,55 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,90 CHF je Novartis-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2023 vor. Das EPS lag bei 1,73 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.622,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 12.781,00 USD eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 24.10.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 22.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Novartis.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Handel in Zürich: SLI sackt letztendlich ab

Zurückhaltung in Zürich: SMI schwächelt letztendlich

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer