Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Mittag ins Minus

05.12.23 12:04 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 85,41 CHF ab.

Die Novartis-Aktie notierte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 85,41 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,40 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,23 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 388.524 Novartis-Aktien umgesetzt. Am 11.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,16 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 18,17 Prozent wieder erreichen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,30 CHF. Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.543,00 USD gelegen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,56 USD je Novartis-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Freundlicher Handel: SMI verbucht schlussendlich Zuschläge STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende leichter Optimismus in Zürich: Das macht der SLI am Montagnachmittag

