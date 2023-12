Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 85,06 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 85,06 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,87 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,23 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.170.973 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2023 auf bis zu 90,16 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,00 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 69,89 CHF fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 93,30 CHF an.

Am 24.10.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 29.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

