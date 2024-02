Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 90,69 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 90,69 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 91,15 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 90,66 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 86.793 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 94,52 CHF markierte der Titel am 22.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 22,94 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,78 CHF an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 31.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.423,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12.690,00 USD umsetzen können.

Die Novartis-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,15 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

MorphoSys-Aktie +30 Prozent: Novartis will anscheinend MorphoSys übernehmen

Zuversicht in Europa: STOXX 50 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge