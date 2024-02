Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verliert am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 90,06 CHF.

Die Novartis-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 90,06 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,89 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,66 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 480.498 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF an. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 4,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 22,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,78 CHF.

Novartis veröffentlichte am 31.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 USD, nach 1,44 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.423,00 USD – das entspricht einem Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.690,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 23.04.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,15 USD je Aktie belaufen.

