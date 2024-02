Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Nachmittag ein

Blick auf Novartis-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 90,14 CHF nach.

Die Novartis-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 90,14 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 89,89 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 90,66 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 899.847 Aktien.

Am 22.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,52 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 69,89 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,78 CHF an.

Novartis gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,44 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.423,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.690,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 9,98 Prozent verringert.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren. Am 29.04.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

