Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 98,39 CHF.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 98,39 CHF nach. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 98,38 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,19 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 715.148 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 4,22 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,63 CHF ab. Mit Abgaben von 15,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,88 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,00 CHF.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2025. Es stand ein EPS von 1,24 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 3,67 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,13 Mrd. CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,22 USD je Novartis-Aktie.

