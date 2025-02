Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 97,98 CHF.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 97,98 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 97,88 CHF. Bei 99,19 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 1.451.019 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,88 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,00 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 31.01.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,24 CHF, nach 3,67 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 11,54 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,13 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

