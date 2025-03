Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Donnerstagvormittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 99,46 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 99,46 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 98,96 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 99,06 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104.691 Novartis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 3,28 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 83,63 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 15,92 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,90 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 99,13 CHF.

Am 31.01.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 3,67 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,54 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 10,13 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,28 USD je Novartis-Aktie.

