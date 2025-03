Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 99,32 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 99,32 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 98,53 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,06 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 1.349.560 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,42 Prozent hinzugewinnen. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,80 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,90 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,13 CHF an.

Novartis gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,67 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,54 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

