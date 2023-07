Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag schwächer

So bewegt sich Novartis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 88,67 CHF.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 88,67 CHF nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 88,54 CHF. Bei 88,83 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 121.416 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 93,95 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 5,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Abschläge von 17,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,00 CHF.

Novartis ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,46 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 12.953,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.531,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.07.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.07.2024 dürfte Novartis die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,76 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

