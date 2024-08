Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Novartis im Fokus

06.08.24 09:22 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 92,86 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 92,86 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,62 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 150.971 Novartis-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,96 CHF) erklomm das Papier am 15.07.2024. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 8,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,63 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 13,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,76 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 100,33 CHF an. Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2024 vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 CHF je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 11,32 Mrd. CHF, gegenüber 12,24 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,58 Prozent präsentiert. Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,45 USD je Novartis-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Schwacher Handel: SMI schlussendlich schwächer SMI aktuell: So steht der SMI aktuell SIX-Handel SMI fällt am Mittag

