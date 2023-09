Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Novartis

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 86,92 CHF.

Das Papier von Novartis befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,0 Prozent auf 86,92 CHF ab. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 86,84 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,27 CHF. Bisher wurden via SIX SX 123.510 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,95 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 8,09 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,32 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 15,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,30 CHF für die Novartis-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 18.07.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 13.622,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent gesteigert.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Novartis abgeworfen

Novartis-Aktie profitiert: Novartis erzielt Studienerfolg für Cholesterin-Injektion Leqvio

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis verdient