Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 86,45 CHF abwärts.

Das Papier von Novartis befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,5 Prozent auf 86,45 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 86,13 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,27 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 678.076 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 93,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 8,68 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2022 (73,32 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 17,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,30 CHF.

Am 18.07.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,56 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 13.622,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent gesteigert.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 22.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Novartis.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,89 USD je Aktie.

