Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 86,53 CHF nach.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 86,53 CHF nach. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 86,13 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,27 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.086.826 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 93,95 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 7,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 CHF am 27.09.2022. Abschläge von 15,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,30 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 1,83 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 13.622,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,89 USD je Novartis-Aktie.

