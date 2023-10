Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Vormittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 88,04 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 88,04 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 88,31 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,14 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 102.958 Novartis-Aktien.

Am 29.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 89,82 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 2,02 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,89 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,90 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,48 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.622,00 USD – ein Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.781,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 6,51 USD in den Büchern stehen haben wird.

