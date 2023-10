Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 88,70 CHF zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 88,70 CHF zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 88,73 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,14 CHF. Bisher wurden via SIX SX 647.788 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,82 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,27 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 69,89 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 21,21 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,90 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.622,00 USD – ein Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.781,00 USD erwirtschaftet hatte.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren. Am 22.10.2024 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,51 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

