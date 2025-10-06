DAX24.372 ±-0,0%Est505.619 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1674 -0,5%Öl65,64 +2,0%Gold3.944 +1,5%
Aktienentwicklung

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag im Aufwind

06.10.25 09:27 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 105,44 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
105,52 CHF 0,30 CHF 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 105,44 CHF nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 105,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,22 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.531 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 106,16 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,68 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,13 USD je Novartis-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,25 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 17.07.2025. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,61 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,91 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Start neuer US-Pharmazölle offenbar doch erst später

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?

September 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

