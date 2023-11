Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagvormittag behauptet

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 83,37 CHF.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 83,37 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 83,52 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,34 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,43 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 51.691 Stück.

Am 11.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 90,16 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 8,14 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,17 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 93,30 CHF für die Novartis-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 24.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,57 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

