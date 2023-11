Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 83,52 CHF.

Um 11:49 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 83,52 CHF nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 83,65 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 83,43 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 364.532 Novartis-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,16 CHF erreichte der Titel am 11.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 69,89 CHF fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 19,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,30 CHF.

Novartis veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,50 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.543,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 6,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

