Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag gefragt

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 83,86 CHF nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 83,86 CHF zu. Bei 83,90 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,43 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 688.787 Novartis-Aktien.

Bei 90,16 CHF erreichte der Titel am 11.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 6,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,89 CHF am 13.03.2023. Mit Abgaben von 16,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 93,30 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 24.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 11.782,00 USD in den Büchern – ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.543,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

