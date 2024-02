Kursverlauf

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag höher

07.02.24 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 90,43 CHF.

Werbung

Das Papier von Novartis legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 90,43 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 90,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 90,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.862 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2024 auf bis zu 94,52 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,71 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,78 CHF je Novartis-Aktie an. Am 31.01.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 11.423,00 USD in den Büchern – ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.690,00 USD erwirtschaftet hatte. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 29.04.2025. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,05 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Schwache Performance in Zürich: SMI letztendlich schwächer Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich freundlich MorphoSys-Aktie springt zweistellig an: Novartis will MorphoSys für Milliardenbetrag schlucken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com