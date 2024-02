Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 89,84 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 89,84 CHF abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,63 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 413.585 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 69,89 CHF fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 28,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,78 CHF.

Am 31.01.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.690,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

