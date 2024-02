Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Nachmittag vor

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 90,67 CHF zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 90,67 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 90,70 CHF. Bei 90,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 898.009 Novartis-Aktien.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 94,52 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 29,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 95,78 CHF angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.690,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 29.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

