Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 79,48 CHF. Mit einem Wert von 79,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 800.408 Stück.

Bei 88,42 CHF markierte der Titel am 25.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 10,27 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 72,84 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,92 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,20 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 01.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,52 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,07 Prozent auf 12.690,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.229,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 23.04.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

