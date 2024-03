Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Mittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 88,08 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 88,08 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 87,66 CHF. Mit einem Wert von 88,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.169.558 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,74 USD je Novartis-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,50 CHF.

Am 31.01.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,44 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,06 USD je Aktie aus.

