Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 88,31 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 88,31 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 87,66 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 88,00 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 1.897.530 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,03 Prozent. Bei 69,89 CHF fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,74 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 94,50 CHF.

Novartis ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,44 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 23.04.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 29.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,06 USD je Aktie aus.

