Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 99,52 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 99,52 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 99,53 CHF zu. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 99,00 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 364.846 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,22 Prozent. Bei 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 15,97 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,90 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,13 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,24 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,13 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,28 USD je Novartis-Aktie belaufen.

