Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 99,57 CHF.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 99,57 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 99,82 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 935.580 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,16 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 83,63 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 16,01 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,90 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,13 CHF je Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,54 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

